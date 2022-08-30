В МИД Словакии заявили о намерении выразить протест послу России за участие в митинге

МИД Словакии 30 августа выразит протест послу России Игорю Братчикову в связи с его участием в памятных мероприятиях по поводу 78-й годовщины со дня начала антифашистского Словацкого национального восстания.

Об этом сообщил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

«Осуждаю решение партии «Направление — социальная демократия» пригласить сегодня на свой политический митинг, состоявшийся под прикрытием празднования (78-й годовщины. — RT) Словацкого национального восстания, посла России и то, что они (социал-демократы) аплодировали его выступлению», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что российскому послу 30 августа будет выражен официальный протест.

Корчок также обвинил Братчикова в поддержке партии «Направление — социальная демократия» и вмешательстве во внутренние дела республики.

22 июля правительство России включило Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список недружественных стран.

Согласно указу российского правительства, недружественные страны могут быть ограничены в возможности, вплоть до полного запрета, нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России.