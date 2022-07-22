Словении и Хорватии запретили нанимать на работу в дипмиссии находящихся в России лиц
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Об этом говорится в сообщении на сайте правительства России.
Так за Грецией закреплён лимит в 34 человека, за Данией — 20, за Словакией — 16.
Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.
Ранее сообщалось, что правительство России расширило перечень недружественных государств.
В список включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.
В середине июля правительство России прекратило действие меморандумов с Северным советом об учреждении информационных бюро данной организации в Санкт-Петербурге и Калининграде.
В кабмине объяснили, что данный шаг является ответной мерой на недружественные действия государств Северной Европы в отношении России, а также незаконные санкционные ограничения.