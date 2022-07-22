Словении и Хорватии запретили нанимать на работу в дипмиссии находящихся в России лиц

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Согласно указу российского правительства, недружественные страны могут быть ограничены в возможности, вплоть до полного запрета, нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России.
Словении и Хорватии запретили нанимать на работу в дипмиссии находящихся в России лиц
  • Gettyimages.ru
  • © Jure Ahtik / EyeEm

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства России.

Так за Грецией закреплён лимит в 34 человека, за Данией — 20, за Словакией — 16.

Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.

Ранее сообщалось, что правительство России расширило перечень недружественных государств.

В список включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

В середине июля правительство России прекратило действие меморандумов с Северным советом об учреждении информационных бюро данной организации в Санкт-Петербурге и Калининграде.

В кабмине объяснили, что данный шаг является ответной мерой на недружественные действия государств Северной Европы в отношении России, а также незаконные санкционные ограничения.

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