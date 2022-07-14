Правительство России прекратило взаимодействие с Северным советом

Правительство России прекратило действие меморандумов с Северным советом об учреждении информационных бюро данной организации в Санкт-Петербурге и Калининграде.

Как говорится в сообщении на сайте российского кабмина, решение правительства прекращает практическое взаимодействие с Северным советом и реализацию проектов данной организации на территории России.

В правительстве объяснили, что данный шаг является ответной мерой на недружественные действия государств Северной Европы в отношении России, а также незаконные санкционные ограничения.

В Совет министров северных стран входят Дания, Исландия, Финляндия, Норвегия и Швеция.

Ранее Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США объявили, что Арктический совет намерен начать работу ограниченно — в рамках проектов, которые не предполагают участия России.