BFMTV: Макрон проведёт 2 сентября заседание совета обороны из-за ситуации в энергетике
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Об этом информирует телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Возглавляемое Макроном заседание намерено обсудить ситуацию с поставками газа и ростом цен на электроэнергию на фоне приближающейся зимы.
Отмечается, что в заседании примут участие несколько французских министров, включая премьер-министра Франции Элизабет Борн.
Ранее министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр пообещал, что власти страны примут меры для предотвращения резкого роста цен на газ и электричество в 2023 году.