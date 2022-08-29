BFMTV: Макрон проведёт 2 сентября заседание совета обороны из-за ситуации в энергетике

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение о проведении в пятницу, 2 сентября, заседания совета обороны и безопасности Франции из-за ситуации в сфере энергетики.

Об этом информирует телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Возглавляемое Макроном заседание намерено обсудить ситуацию с поставками газа и ростом цен на электроэнергию на фоне приближающейся зимы.

Отмечается, что в заседании примут участие несколько французских министров, включая премьер-министра Франции Элизабет Борн.

Ранее министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр пообещал, что власти страны примут меры для предотвращения резкого роста цен на газ и электричество в 2023 году.