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Правительство России разрешило S7 вывезти в Турцию два Boeing 737-8 MAX

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Правительство России разрешило авиакомпании S7 вывезти с российской территории два самолёта Boeing 737 MAX в Турцию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Правительство России разрешило S7 вывезти в Турцию два Boeing 737-8 MAX
  • Gettyimages.ru

Согласно распоряжению, у «дочки» S7, ООО «Глобус», есть возможность до 31 декабря текущего года вывезти два самолёта из России в Турцию.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что два российских авиаперевозчика обратились в Минтранс России с просьбой вернуть часть самолётов иностранным лизингодателям.

Отмечалось, что S7 намерена избавиться от двух не сертифицированных в России Boeing 737-8 МАХ.

В середине апреля Мишустин также подписал постановление о временных правилах исполнения обязательств российских авиакомпаний и организаций перед иностранными компаниями.

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