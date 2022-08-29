Правительство России разрешило S7 вывезти в Турцию два Boeing 737-8 MAX

Правительство России разрешило авиакомпании S7 вывезти с российской территории два самолёта Boeing 737 MAX в Турцию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно распоряжению, у «дочки» S7, ООО «Глобус», есть возможность до 31 декабря текущего года вывезти два самолёта из России в Турцию.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что два российских авиаперевозчика обратились в Минтранс России с просьбой вернуть часть самолётов иностранным лизингодателям.

Отмечалось, что S7 намерена избавиться от двух не сертифицированных в России Boeing 737-8 МАХ.

В середине апреля Мишустин также подписал постановление о временных правилах исполнения обязательств российских авиакомпаний и организаций перед иностранными компаниями.