Правительство России разрешило S7 вывезти в Турцию два Boeing 737-8 MAX
- Gettyimages.ru
Согласно распоряжению, у «дочки» S7, ООО «Глобус», есть возможность до 31 декабря текущего года вывезти два самолёта из России в Турцию.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что два российских авиаперевозчика обратились в Минтранс России с просьбой вернуть часть самолётов иностранным лизингодателям.
Отмечалось, что S7 намерена избавиться от двух не сертифицированных в России Boeing 737-8 МАХ.
В середине апреля Мишустин также подписал постановление о временных правилах исполнения обязательств российских авиакомпаний и организаций перед иностранными компаниями.