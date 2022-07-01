«Коммерсантъ»: авиакомпании России просят разрешения вернуть часть самолётов за границу

Два российских авиаперевозчика обратились в Минтранс России с просьбой вернуть часть самолётов иностранным лизингодателям.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу.

В материале говорится, что S7 намерена избавиться от двух не сертифицированных в России Boeing 737-8 МАХ, а грузовая AirBridgeCargo планирует эксплуатировать самолёты совместно с эмиратской Etihad.

В пресс-службе S7 Airlines подтвердили изданию эту информацию, уточнив, что подали заявку на возврат лизингодателю двух Boeing 737-8 МАХ.

В середине апреля премьер-министр России Михаил Мишустин также подписал постановление о временных правилах исполнения обязательств российских авиакомпаний и организаций перед иностранными компаниями.

Отмечается, что документ определяет порядок исполнения в 2022 году договоров, предусматривающих приобретение, аренду и лизинг авиационной техники.

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что западные лизингодатели запросили возврат более 500 самолётов российских авиакомпаний.