«Коммерсантъ»: авиакомпании России просят разрешения вернуть часть самолётов за границу
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Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу.
В материале говорится, что S7 намерена избавиться от двух не сертифицированных в России Boeing 737-8 МАХ, а грузовая AirBridgeCargo планирует эксплуатировать самолёты совместно с эмиратской Etihad.
В пресс-службе S7 Airlines подтвердили изданию эту информацию, уточнив, что подали заявку на возврат лизингодателю двух Boeing 737-8 МАХ.
В середине апреля премьер-министр России Михаил Мишустин также подписал постановление о временных правилах исполнения обязательств российских авиакомпаний и организаций перед иностранными компаниями.
Отмечается, что документ определяет порядок исполнения в 2022 году договоров, предусматривающих приобретение, аренду и лизинг авиационной техники.
Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что западные лизингодатели запросили возврат более 500 самолётов российских авиакомпаний.