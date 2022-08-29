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Geopolitika.news: Европу ожидает «горячая политическая осень и холодная зима»

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Из-за недальновидных шагов европейских политиков ЕС ждёт «горячая политическая осень» и «холодная, полная неопределённости зима». Об этом в статье для издания Geopolitika.news заявил аналитик Зоран Метер.

«Неопределённость — политическая, экономическая, энергетическая, социальная и оборонная — всё больше сотрясает Европу», — заявил Метер.

Среди основных проблем европейских стран он назвал инфляцию, дефицит энергоносителей, финансовое истощение из-за украинского кризиса и внутриполитические кризисы.

«Горячая политическая осень и холодная, полная неопределённости зима — вот, что ожидает Европу в ближайшие месяцы во многом из-за глупости и стратегической недальновидности её политических элит», — заключил Метер.

Ранее американский подполковник в отставке аналитик Дэниел Дэвис заявил, что поставки оружия на Украину могут прекратиться осенью или зимой, динамика поставок может начать меняться на фоне того, что в экономике стран Запада наблюдаются признаки приближения рецессии.

Как отмечало агентство Bloomberg со ссылкой на опросы, рост стоимости жизни и повышение цен на энергоресурсы волнуют жителей Европы больше, чем поддержка Украины.

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