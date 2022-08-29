Times: Трасс в случае избрания премьером назовет Китай угрозой безопасности Британии
Отмечается, что Трасс намерена в случае избрания премьером переосмыслить британскую внешнюю политику и принять новую внешнеполитическую концепцию, наделив Китай статусом «наиболее острой прямой угрозой Великобритании».
В настоящее же время Китай охарактеризован как «самый значимый геополитический фактор для британских интересов».
Ранее Трасс пообещала рассекретить больше данных разведки о деятельности России, если станет новым премьером страны.