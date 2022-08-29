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Times: Трасс в случае избрания премьером назовет Китай угрозой безопасности Британии

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в случае избрания премьер-министром страны впервые объявит Китай угрозой безопасности королевства. Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что Трасс намерена в случае избрания премьером переосмыслить британскую внешнюю политику и принять новую внешнеполитическую концепцию, наделив Китай статусом «наиболее острой прямой угрозой Великобритании».

В настоящее же время Китай охарактеризован как «самый значимый геополитический фактор для британских интересов».

Ранее Трасс пообещала рассекретить больше данных разведки о деятельности России, если станет новым премьером страны.

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