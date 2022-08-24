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Трасс пообещала рассекретить больше разведданных о России в случае избрания её премьером

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала рассекретить больше данных разведки о деятельности России, если она станет новым премьером страны.

«На посту премьер-министра я пойду дальше, сделаю всё возможное, в том числе рассекречивание большего объёма разведывательных данных, чтобы разоблачить перед миром тактику (президента России Владимира. — RT) Путина», — заявила она в статье для газеты Telegraph.

По словам Трасс, она будет стратегически использовать данные разведки, чтобы рассекречивать «попытки Кремля подорвать демократии».

Ранее глава британского МИД, заявила, что готова при необходимости применить ядерное оружие.

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