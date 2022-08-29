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Sky News: новый британский авианосец сломался у берегов Англии

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Новый британский авианосец HMS Prince of Wales сломался у берегов Англии вскоре после выхода судна из порта для участия в совместных учениях с США.

Об этом сообщил телеканал Sky News.

В настоящий момент авианосец водоизмещением 65 тыс. тонн стоит на якоре у острова Уайт в проливе Ла-Манш.

Специалисты проводят проверку судна в связи с возникшими неполадками.

Ранее стало известно, что ВВС Южной Кореи впервые примут участие в учениях Pitch Black в Австралии на международном уровне.

Учения будут проходить в период с 29 августа по 7 сентября. В них будет задействована авиатехника более чем из десяти стран мира, в числе которых США, Великобритания и Франция.

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