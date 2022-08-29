Sky News: новый британский авианосец сломался у берегов Англии
Об этом сообщил телеканал Sky News.
В настоящий момент авианосец водоизмещением 65 тыс. тонн стоит на якоре у острова Уайт в проливе Ла-Манш.
Специалисты проводят проверку судна в связи с возникшими неполадками.
Ранее стало известно, что ВВС Южной Кореи впервые примут участие в учениях Pitch Black в Австралии на международном уровне.
Учения будут проходить в период с 29 августа по 7 сентября. В них будет задействована авиатехника более чем из десяти стран мира, в числе которых США, Великобритания и Франция.