Южнокорейские ВВС впервые примут участие в учениях в Австралии
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По данным агентства «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных, в манёврах также будет задействован самолёт-заправщик KC-330.
Предполагается, что воздушные средства Южной Кореи прибудут на авиабазу Дарвин 19 августа.
Учения будут проходить в период с 29 августа по 7 сентября. В них будет задействована авиатехника из более десяти стран мира, в числе которых США, Великобритания и Франция.
В Баренцевом море ранее стартовали плановые учения с участием более десятка кораблей и подлодок Северного флота.
В манёврах примет участие флагман Северного флота — ракетный крейсер «Пётр Великий».