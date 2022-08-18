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Южнокорейские ВВС впервые примут участие в учениях в Австралии

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ВВС Южной Кореи впервые примут участие в учениях Pitch Black в Австралии на международном уровне — в страну направили шесть истребителей KF-16 и около 130 военнослужащих.
Южнокорейские ВВС впервые примут участие в учениях в Австралии
  • Legion-Media
  • © SOPA Images

По данным агентства «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных, в манёврах также будет задействован самолёт-заправщик KC-330.

Предполагается, что воздушные средства Южной Кореи прибудут на авиабазу Дарвин 19 августа.

Учения будут проходить в период с 29 августа по 7 сентября. В них будет задействована авиатехника из более десяти стран мира, в числе которых США, Великобритания и Франция.

В Баренцевом море ранее стартовали плановые учения с участием более десятка кораблей и подлодок Северного флота.

В манёврах примет участие флагман Северного флота — ракетный крейсер «Пётр Великий».

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