Обозреватель The Telegraph: Путин не поддался «иллюзии сплочённости» расколотого Запада

Российский президент Владимир Путин не поддался «иллюзии сплочённости западных союзников» на фоне спецоперации России на Украине и, «похоже, выигрывает гигантскую ставку против расколотого Запада». Такое мнение выразил в газете The Telegraph журналист Ричард Кемп.

По его мнению, изначально «радужная картина» единства Запада казалась правдой, однако всё может измениться, «когда европейская поддержка рухнет».

«За последние два месяца ни один член ЕС не пообещал Украине новой материальной поддержки. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель на этой неделе признал, что сохранение целостности блока — это «повседневная борьба». Его борьба будет усложняться», — пишет обозреватель.

Кроме того, французский президент Эммануэль Макрон больше не имеет большинства в своём парламенте, что помешает ему поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, считает Кемп.

Он также ожидает, что выборы в Италии в следующем месяце, вероятно, приведут к созданию коалиции, в которую войдут партии, выступающие резко против поддержки Украины.

«Главным фактором, конечно же, является рецессия в Европе, подпитываемая энергетическим шантажом Москвы», — говорится в материале.

Журналист выразил уверенность в том, что Москва «затянет гайки», когда в Европе начнёт холодать.

Вместе с этим похожая ситуация складывается «по ту сторону Атлантики», где президент США Джо Байден последовательно обвиняет спецоперацию в экономических бедах США.

Как считает британский журналист, если Западу не удастся обеспечить единую поддержку Украине, «главный расчёт Владимира Путина окажется верным — его воля к победе сильнее, чем воля Запада к сопротивлению».

Ранее Кемп выразил мнение, что поставки вооружения на Украину могут прекратиться через три месяца из-за наступления холодов и внутренних проблем западных стран.