The Telegraph: интерес Запада к поддержке Украины может исчезнуть через три месяца

Поставки вооружения на Украину могут прекратиться через три месяца из-за наступления холодов и внутренних проблем западных стран. С таким мнением выступил журналист The Telegraph Ричард Кемп.

Он считает, что в случае «глубокой заморозки» конфликта украинский президент Владимир Зеленский может столкнуться с давлением лидеров западных стран.

«Страны Запада в настоящее время взвешивают, как с приближением зимы свести к минимуму ущерб подорванным экономикам», — пишет Кемп.

Заголовок статьи сообщает, что у Украины есть три месяца для того, чтобы «предотвратить зимнее предательство».

Ранее издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики заявило, что в июле шесть стран Евросоюза не дали новых военных обещаний Киеву.