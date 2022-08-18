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The Telegraph: интерес Запада к поддержке Украины может исчезнуть через три месяца

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Поставки вооружения на Украину могут прекратиться через три месяца из-за наступления холодов и внутренних проблем западных стран. С таким мнением выступил журналист The Telegraph Ричард Кемп.

Он считает, что в случае «глубокой заморозки» конфликта украинский президент Владимир Зеленский может столкнуться с давлением лидеров западных стран.

«Страны Запада в настоящее время взвешивают, как с приближением зимы свести к минимуму ущерб подорванным экономикам», — пишет Кемп.

Заголовок статьи сообщает, что у Украины есть три месяца для того, чтобы «предотвратить зимнее предательство».

Ранее издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики заявило, что в июле шесть стран Евросоюза не дали новых военных обещаний Киеву.

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