Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома о фашизме в США
«Всё. Мы дождались. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что американское общество состоит из фашистов. Конкретно у них этим занимаются республиканцы. Ещё раз повторю: в соответствии с заявлением представителя Белого дома, республиканцы занимаются вещами, которые можно описать словом «фашизм», — написала дипломат в Telegram.
Как отметила Захарова, «Карин Жан-Пьер вслух сказала то, о чём многие только догадывались — в США бушует фашизм».
«Интересно, какой-нибудь израильский государственный деятель скажет (как они говорили о киевском режиме), что «среди республиканцев много евреев, поэтому они априори не могут быть фашистами»? Или мы дождёмся опровержения этого откровения самими американцами?» — добавила представитель МИД.
Как пишет РИА Новости, по словам Жан-Пьер, президент США Джо Байден не стесняется своей оценки республиканских сторонников Дональда Трампа как «фашистов».