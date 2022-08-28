Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома о фашизме в США

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Белого дома о том, что американские республиканцы занимаются вещами, которые можно описать словом «фашизм».

«Всё. Мы дождались. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что американское общество состоит из фашистов. Конкретно у них этим занимаются республиканцы. Ещё раз повторю: в соответствии с заявлением представителя Белого дома, республиканцы занимаются вещами, которые можно описать словом «фашизм», — написала дипломат в Telegram.

Как отметила Захарова, «Карин Жан-Пьер вслух сказала то, о чём многие только догадывались — в США бушует фашизм».

«Интересно, какой-нибудь израильский государственный деятель скажет (как они говорили о киевском режиме), что «среди республиканцев много евреев, поэтому они априори не могут быть фашистами»? Или мы дождёмся опровержения этого откровения самими американцами?» — добавила представитель МИД.

Как пишет РИА Новости, по словам Жан-Пьер, президент США Джо Байден не стесняется своей оценки республиканских сторонников Дональда Трампа как «фашистов».