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Трамп заявил, что Байден знал об обыске в имении Мар-а-Лаго

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Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что нынешний американский лидер Джо Байден был проинформирован о том, что в поместье Мар-а-Лаго планируется совершить обыск.

«Байден всё знал об этом, так же, как он всё знал о «сделках», — написал Трамп в своих соцсетях. Его слова передаёт РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США не предупреждало Байдена заранее о намерении провести обыск в поместье его предшественника Дональда Трампа.

Жан-Пьер добавила, что о случившемся в Белом доме узнали из СМИ.

До этого Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР.

По его мнению, обыск, который он назвал нападением «радикальных левых демократов», связан с их нежеланием участия Трампа в выборах президента в 2024 году.

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