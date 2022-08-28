Лавров: Запад может замедлить формирование многополярности, но не остановит его

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад, идя наперекор объективным историческим процессам, может замедлить формирование многополярности, но никак его не остановит.

Об этом он рассказал в опубликованном на сайте МИД России интервью телеканалу «Звезда» для документального фильма, посвящённого Движению неприсоединения.

«К сожалению, наши западные партнёры, которые сейчас целиком отдали бразды правления США, ещё там Британия на облучке присоседилась, пытаются идти наперекор объективным историческим процессам, что может замедлить формирование многополярности, но никоим образом её не остановит», — сказал Лавров.

Ранее Лавров отметил, что навязываемый Западом «порядок, основанный на правилах», предполагает расистское деление мира на исключительных и остальных.