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Канцлер Австрии Нехаммер призвал «остановить безумие» на энергетических рынках

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал «остановить безумие» на энергетических рынках для решения ситуации вокруг роста цен на энергоносители. Об этом сообщает новостной портал OE24.
Канцлер Австрии Нехаммер призвал «остановить безумие» на энергетических рынках
  • AFP
  • © Alex HALADA

По мнению канцлера, для стабилизации ситуации необходим единый европейский подход.

«Мы должны, наконец, остановить то безумие, которое в настоящее время происходит на энергетических рынках, и это может быть сделано только с помощью европейского решения», — заявил Нехаммер.

По его словам, снижение биржевой цены на электроэнергию необходимо для экономики, в частности для промышленности. Он планирует обсуждать этот вопрос с другими лидерами стран ЕС.

Австрийский канцлер также добавил, что необходимо лишить Россию возможности каждый день определять европейские цены на электричество, однако никаких действий для этого не предложил.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев спрогнозировал рост цен на газ до €5 тыс. до конца 2022 года.

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