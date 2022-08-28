военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Welt: в Германии создали компанию для возможной национализации Gazprom Germania

Короткая ссылка
В Германии создали холдинговую компанию с целью проведения возможной национализации бывшей германской «дочки» «Газпрома» — Securing Energy for Europe GmbH» (SEFE) (компания называлась Gazprom Germania GmbH до июня 2022 года). Об этом пишет газета Welt am Sonntag.

По данным газеты, компания была создана тайно с целью проведения национализации в краткосрочной перспективе.

В Министерстве по делам экономики и защиты климата Германии подтвердили создание данной компании.

«Это было подготовлено в мае 2022 года исключительно в качестве меры предосторожности для любых мер по реструктуризации», — приводит ТАСС слова представителя министерства.

1 апреля группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazprom Germania GmbH и во всех принадлежащих ей активах.

Минэкономики ФРГ предписало Федеральному сетевому агентству до 30 сентября взять под попечительское управление Gazprom Germania.

12 мая глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил в ходе выступления в бундестаге, что дочерние компании «Газпрома» в Германии перестали получать газ из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить