Welt: в Германии создали компанию для возможной национализации Gazprom Germania

В Германии создали холдинговую компанию с целью проведения возможной национализации бывшей германской «дочки» «Газпрома» — Securing Energy for Europe GmbH» (SEFE) (компания называлась Gazprom Germania GmbH до июня 2022 года). Об этом пишет газета Welt am Sonntag.

По данным газеты, компания была создана тайно с целью проведения национализации в краткосрочной перспективе.

В Министерстве по делам экономики и защиты климата Германии подтвердили создание данной компании.

«Это было подготовлено в мае 2022 года исключительно в качестве меры предосторожности для любых мер по реструктуризации», — приводит ТАСС слова представителя министерства.

1 апреля группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazprom Germania GmbH и во всех принадлежащих ей активах.

Минэкономики ФРГ предписало Федеральному сетевому агентству до 30 сентября взять под попечительское управление Gazprom Germania.

12 мая глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил в ходе выступления в бундестаге, что дочерние компании «Газпрома» в Германии перестали получать газ из России.