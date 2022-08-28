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The Nation: изменение позиции Британии уничтожит единство Европы по поддержке Украины

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Среди европейских стран существуют разногласия касательного того, стоит ли продолжать оказывать военную помощь Украине. Об этом пишет обозреватель Мэри Дежевски в статье издания The Nation.

По утверждению обозревателя, Великобритания полностью поддерживает поставки вооружения Киеву, в то время как Франция, Германия и в меньшей степени Италия уже не с таким энтузиазмом поддерживают данную инициативу.

«Теперь же, когда на смену лету приходит осень, трудно не замечать, что мы приближаемся к перекрёстку, который станет проверкой границ единства Европы, а также её решимости и дальше поддерживать Украину», — заявила Дежевски.

Автор подчеркнула, что на фоне инфляции и грядущего энергетического кризиса в Европе европейские правительства, включая Великобританию, оказались перед тяжёлым выбором.

В итоге, пишет Дежевски, «хрупкому европейскому консенсусу» по военной поддержке Украины может наступить конец, если жители Британии начнут призывать британское правительство к дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

Ранее профессор политической экономии в Кембриджском университете Хелен Томпсон заявила, что Западу зимой грозит «энергетическая расплата» за отсутствие российского газа.

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