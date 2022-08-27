Сийярто: ветры изменений в мировой экономике дуют с Востока

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что двигателем крупных экономических изменений в мире являются страны Востока.

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на общественном форуме «Транзит» в городе Тихань.

«Мы никогда не дискриминировали предприятия ни по признаку географии, ни по признаку партии, всех, кто мог внести вклад в развитие венгерской экономики, мы поддерживали. И необходимо признать, что этот мировой кризис ещё сильнее подтвердил, что пассаты крупных преобразований в мировой экономике сегодня определённо дуют с Востока», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он призвал признать и тот факт, что ситуация такова, что идёт сращивание западной и китайской экономик.

Ранее бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Европу ждёт закат из-за своего невежества.