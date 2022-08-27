Боррель: ЕС получил гарантии от Приштины по въездным документам для сербов
- AP
- © Olivier Matthys
Об этом он написал в своих соцсетях.
«Сербы Косова, а также все другие граждане, смогут свободно путешествовать между Косовом и Сербией, используя свои удостоверения личности. ЕС только что получил гарантии на этот счёт от премьера Курти», — цитирует его РИА Новости.
По словам Борреля, Сербия также согласилась пойти на уступки в вопросе пересечения границ по документам, выданным со стороны Приштины.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов частично принять требования Приштины по въездным документам.