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Боррель: ЕС получил гарантии от Приштины по въездным документам для сербов

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз получили гарантии от премьера самопровозглашённого Косова Альбина Курти относительно свободного передвижения через границы косовских сербов по их удостоверениям личности.
Боррель: ЕС получил гарантии от Приштины по въездным документам для сербов
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом он написал в своих соцсетях.

«Сербы Косова, а также все другие граждане, смогут свободно путешествовать между Косовом и Сербией, используя свои удостоверения личности. ЕС только что получил гарантии на этот счёт от премьера Курти», — цитирует его РИА Новости.

По словам Борреля, Сербия также согласилась пойти на уступки в вопросе пересечения границ по документам, выданным со стороны Приштины.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов частично принять требования Приштины по въездным документам.

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