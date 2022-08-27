Боррель: ЕС получил гарантии от Приштины по въездным документам для сербов

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз получили гарантии от премьера самопровозглашённого Косова Альбина Курти относительно свободного передвижения через границы косовских сербов по их удостоверениям личности.

Об этом он написал в своих соцсетях.

«Сербы Косова, а также все другие граждане, смогут свободно путешествовать между Косовом и Сербией, используя свои удостоверения личности. ЕС только что получил гарантии на этот счёт от премьера Курти», — цитирует его РИА Новости.

По словам Борреля, Сербия также согласилась пойти на уступки в вопросе пересечения границ по документам, выданным со стороны Приштины.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов частично принять требования Приштины по въездным документам.