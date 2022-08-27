В Японии задействуют беспилотники и ИИ для охраны саммита G7 после убийства премьера Абэ

Японская полиция на фоне убийства экс-премьера страны Синдзо Абэ задействует для охраны высокопоставленных лиц на саммите G7 новый подход, заявил глава Комитета общественной безопасности Коити Тани.

«В следующем году во время проведения саммита G7 планируется использование искусственного интеллекта, дронов и других видов передовых технологий», — цитирует его РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Синдзо Абэ был смертельно ранен 41-летним Тэцуя Ямагами во время выступления на предвыборном митинге 8 июля в японской префектуре Нара.

Кабинет министров Японии одобрил выделение почти 250 млн иен ($1,82 млн) на организацию церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра.