В Японии задействуют беспилотники и ИИ для охраны саммита G7 после убийства премьера Абэ
- AP
- © Koji Sasahara
«В следующем году во время проведения саммита G7 планируется использование искусственного интеллекта, дронов и других видов передовых технологий», — цитирует его РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.
Синдзо Абэ был смертельно ранен 41-летним Тэцуя Ямагами во время выступления на предвыборном митинге 8 июля в японской префектуре Нара.
Кабинет министров Японии одобрил выделение почти 250 млн иен ($1,82 млн) на организацию церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра.