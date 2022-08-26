Власти Японии одобрили выделение $1,82 млн на государственные похороны экс-премьера Абэ
- AFP
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Об этом пишет японское информационное агентство Kyodo.
Отмечается, что аренда площадки «Будокан» и её обустройство обойдутся в 30 млн иен ($219,3 тыс.) и 210 млн иен ($1,53 млн) соответственно. Расходы полностью покрываются из государственного бюджета.
Ожидается, что церемонию госпохорон Абэ посетят около 6,4 тыс. человек, включая представителей иностранных государств.
Синдзо Абэ был смертельно ранен 41-летним Тэцуя Ямагами во время выступления на предвыборном митинге 8 июля в японской префектуре Нара.
Похороны и кремация состоялись 12 июля. Госпохороны экс-премьера назначены на 27 сентября.