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Власти Японии одобрили выделение $1,82 млн на государственные похороны экс-премьера Абэ

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Кабинет министров Японии одобрил выделение почти 250 млн иен ($1,82 млн) на организацию церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.
Власти Японии одобрили выделение $1,82 млн на государственные похороны экс-премьера Абэ
  • AFP
  • © Philip FONG

Об этом пишет японское информационное агентство Kyodo.

Отмечается, что аренда площадки «Будокан» и её обустройство обойдутся в 30 млн иен ($219,3 тыс.) и 210 млн иен ($1,53 млн) соответственно. Расходы полностью покрываются из государственного бюджета.

Ожидается, что церемонию госпохорон Абэ посетят около 6,4 тыс. человек, включая представителей иностранных государств.

Синдзо Абэ был смертельно ранен 41-летним Тэцуя Ямагами во время выступления на предвыборном митинге 8 июля в японской префектуре Нара.

Похороны и кремация состоялись 12 июля. Госпохороны экс-премьера назначены на 27 сентября.

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