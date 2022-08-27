Вучич сообщил, что выдвинул кандидатуру Брнабич на пост главы нового кабмина Сербии

Сербский президент Александр Вучич сообщил, что выдвинул кандидатуру исполняющей обязанности премьер-министра Аны Брнабич на пост главы нового кабмина страны.

«Я принимаю решение предложить на пост премьер-министра Ану Брнабич. Ана не будет премьером четыре года, перемены в правительстве пройдут в 2024 году», — приводит его слова ТАСС.

В мае Вучич вступил в должность президента Сербии на второй срок.

Он заявил, что Сербия останется военно-нейтральной страной и постарается сохранять партнёрские и дружеские отношения с Россией.