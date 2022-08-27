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Вучич сообщил, что выдвинул кандидатуру Брнабич на пост главы нового кабмина Сербии

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Сербский президент Александр Вучич сообщил, что выдвинул кандидатуру исполняющей обязанности премьер-министра Аны Брнабич на пост главы нового кабмина страны.
Вучич сообщил, что выдвинул кандидатуру Брнабич на пост главы нового кабмина Сербии
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«Я принимаю решение предложить на пост премьер-министра Ану Брнабич. Ана не будет премьером четыре года, перемены в правительстве пройдут в 2024 году», — приводит его слова ТАСС.

В мае Вучич вступил в должность президента Сербии на второй срок.

Он заявил, что Сербия останется военно-нейтральной страной и постарается сохранять партнёрские и дружеские отношения с Россией.

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