Вучич сообщил, что выдвинул кандидатуру Брнабич на пост главы нового кабмина Сербии
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«Я принимаю решение предложить на пост премьер-министра Ану Брнабич. Ана не будет премьером четыре года, перемены в правительстве пройдут в 2024 году», — приводит его слова ТАСС.
В мае Вучич вступил в должность президента Сербии на второй срок.
Он заявил, что Сербия останется военно-нейтральной страной и постарается сохранять партнёрские и дружеские отношения с Россией.