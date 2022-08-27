Сенатор Пушков заявил, что «идиоты» в США ведут дело к ядерной войне

Сенатор Алексей Пушков заявил, что «идиоты», которые находятся у власти в Соединённых Штатах, ведут дело к ядерной войне.

Пушков в своём Telegram-канале опубликовал видео, на котором американский стример вследствие того, что не смог найти на глобусе Россию в симуляторе ядерной войны, «атаковал» и «уничтожил» США.

«Клинические идиоты в США играют в ядерную войну. А тем временем политические идиоты в США ведут дело к ядерной войне», — написал он под видео.

По мнению сенатора, большой разницы между первой и второй группой не наблюдается. И те и другие, подчеркнул Пушков, считают ядерную войну лишь компьютерной игрой.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

В МИД также сообщили, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.