iDNES.cz: чешский министр Блажек допустил угрозу революции в ЕС из-за роста цен на энергию

Стремительный рост цен на электроэнергию в странах Европейского союза угрожает самому его существованию. Такое мнение, как сообщает iDNES.cz, выразил министр юстиции Чехии Павел Блажек.

По его мнению, нынешняя ситуация в Евросоюзе в социальной и политической сфере является самой драматичной с 1989 года.

Он также предупредил, что правительство Чехии не сможет удержать власть, если не решит проблему энергетического кризиса в ближайшее время.

«Если не будет найдено решение (кризиса. — RT) на европейском уровне, то под угрозой окажется Евросоюз как таковой», — заявил Блажек, предупредив об угрозе революции.

26 августа премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что чешское председательство в Совете ЕС созовёт экстренную встречу министров энергетики Евросоюза, в ходе которой будут обсуждаться меры стабилизации ситуации в энергетике.

Профессор политической экономии в Кембриджском университете Хелен Томпсон заявила, что Западу зимой грозит «энергетическая расплата» за отсутствие российского газа.