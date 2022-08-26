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Чехия созовёт срочное заседание министров энергетики ЕС для преодоления энергокризиса

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Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что чешское председательство в Совете ЕС созовёт экстренную встречу министров энергетики Евросоюза, в ходе которой будут обсуждаться меры стабилизации ситуации в энергетике.
Чехия созовёт срочное заседание министров энергетики ЕС для преодоления энергокризиса
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Чешское председательство созовёт срочную встречу министров энергетики для обсуждения конкретных экстренных мер по урегулированию энергетической ситуации», — написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что биржевые цены на газ в Европе превысили $3,3 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Профессор политической экономии в Кембриджском университете Хелен Томпсон заявила, что Западу зимой грозит «энергетическая расплата» за отсутствие российского газа.

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