Чехия созовёт срочное заседание министров энергетики ЕС для преодоления энергокризиса

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что чешское председательство в Совете ЕС созовёт экстренную встречу министров энергетики Евросоюза, в ходе которой будут обсуждаться меры стабилизации ситуации в энергетике.

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