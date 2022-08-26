Чехия созовёт срочное заседание министров энергетики ЕС для преодоления энергокризиса
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«Чешское председательство созовёт срочную встречу министров энергетики для обсуждения конкретных экстренных мер по урегулированию энергетической ситуации», — написал он в Twitter.
Ранее стало известно, что биржевые цены на газ в Европе превысили $3,3 тыс. за 1 тыс. куб. м.
Профессор политической экономии в Кембриджском университете Хелен Томпсон заявила, что Западу зимой грозит «энергетическая расплата» за отсутствие российского газа.