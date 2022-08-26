В МИД Китая прокомментировали визит американского сенатора на Тайвань
- AP
- © Taiwan Presidential Office
Об этом говорится на сайте китайского ведомства.
«Необъявленный визит соответствующего американского сенатора на Тайвань серьёзно нарушает принцип одного Китая», — отмечается в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что Китай будет и впредь принимать эффективные меры для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности.
Ранее Блэкберн, посетившая Тайвань, написала в Twitter, что её визит на остров является посланием для Пекина — США будут «защищать свободу во всём мире».