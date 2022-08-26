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В МИД Китая прокомментировали визит американского сенатора на Тайвань

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В МИД Китая выразили сильное недовольство в связи с визитом члена сената США Марши Блэкберн на Тайвань.
В МИД Китая прокомментировали визит американского сенатора на Тайвань
  • AP
  • © Taiwan Presidential Office

Об этом говорится на сайте китайского ведомства. 

«Необъявленный визит соответствующего американского сенатора на Тайвань серьёзно нарушает принцип одного Китая», — отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Китай будет и впредь принимать эффективные меры для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности.

Ранее Блэкберн, посетившая Тайвань, написала в Twitter, что её визит на остров является посланием для Пекина — США будут «защищать свободу во всём мире».

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