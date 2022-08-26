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Сенатор США Блэкберн объяснила свой визит на Тайвань желанием передать «послание» Пекину

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Сенатор США Марша Блэкберн, посетившая Тайвань, написала в Twitter, что её визит на остров является посланием для Пекина — США будут «защищать свободу во всём мире».
Сенатор США Блэкберн объяснила свой визит на Тайвань желанием передать «послание» Пекину
  • AP
  • © Taiwan Presidential Office

«Я прибыла на Тайвань, чтобы отправить послание Пекину — мы не потерпим издевательств и будем твёрдо защищать свободу во всем мире и не позволим никому совершать действий, которые нанесут ущерб нам и нашим союзникам» — заявила она. 

При этом сенатор использовала традиционные китайские иероглифы, которые приняты на Тайване в качестве официальной письменности.

Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя визит Блэкберн на Тайвань, заявил, что Пекин готов принять решительные контрмеры в ответ на провокации со стороны Соединённых Штатов.

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