Сенатор США Блэкберн объяснила свой визит на Тайвань желанием передать «послание» Пекину
- AP
- © Taiwan Presidential Office
«Я прибыла на Тайвань, чтобы отправить послание Пекину — мы не потерпим издевательств и будем твёрдо защищать свободу во всем мире и не позволим никому совершать действий, которые нанесут ущерб нам и нашим союзникам» — заявила она.
При этом сенатор использовала традиционные китайские иероглифы, которые приняты на Тайване в качестве официальной письменности.
Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя визит Блэкберн на Тайвань, заявил, что Пекин готов принять решительные контрмеры в ответ на провокации со стороны Соединённых Штатов.