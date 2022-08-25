На Тайване сообщили о прибытии американского сенатора Блэкберн
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Отмечается, что заранее визит не анонсировался.
Блэкберн проведёт переговоры с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.
Кроме того, у американского сенатора запланировано ещё несколько встреч с местным руководством.
14 августа делегация американских конгрессменов, которую возглавляет сенатор Эд Марки, прибыла на Тайвань.
8 августа официальный представитель китайского Минобороны У Цянь заявил, что КНР призывает США уважать важнейшие интересы Пекина и отказаться от иллюзий об использовании Тайваня для контроля над Китаем.