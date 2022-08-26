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Соломоновы Острова не разрешили зайти в свой порт военному кораблю США

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Соломоновы Острова не разрешили зайти в свой порт кораблю береговой охраны США, сообщает Stars and Stripes.
Соломоновы Острова не разрешили зайти в свой порт военному кораблю США
  • © U.S. Coast Guard

«Правительство Соломоновых Островов не ответило на запрос правительства США о предоставлении дипломатического разрешения судну для дозаправки и обеспечения продовольствием в Хониаре», — заявила представитель береговой охраны в Гонолулу лейтенант Кристин Кам, добавив, что корабль был перенаправлен в Папуа — Новую Гвинею.

Она также отметила, что Госдеп США держит связь с властями Соломоновых Островов и ожидает, что они прояснят ситуацию.

Как говорится в материале, британскому патрульному судну Spey также было отказано в заходе в порт в это время.

Ранее стало известно, что США проследят за тем, чтобы на Соломоновых Островах не появилась военная база КНР.

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