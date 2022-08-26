В Китае пригрозили решительными мерами в ответ на провокации США

Пекин готов принять решительные контрмеры в ответ на провокации со стороны Соединённых Штатов, заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Так он прокомментировал состоявшийся накануне визит американского сенатора-республиканца от штата Теннесси Марши Блэкберн на Тайвань.

Лю Пэнъюй подчеркнул, что китайская сторона решительно осуждает какие-либо связи США и острова.

«Данный визит вновь доказывает, что США не желают стабильности в Тайваньском проливе и не жалеют усилий на разжигание конфронтации между двумя сторонами и вмешательство во внутренние дела Китая», — заявил он ТАСС.

8 августа официальный представитель китайского Минобороны У Цянь заявил, что КНР призывает США уважать важнейшие интересы Пекина и отказаться от иллюзий об использовании Тайваня для контроля над Китаем.