Белоусов: ядерные возможности США выходят за рамки договора СНВ-III
- РИА Новости
Белоусов подчеркнул, что Россия не может подтвердить заявление американской стороны, что часть оборудования на их стратегических подводных ракетоносцах была переоборудована и больше не используется для применения ядерных вооружений.
«В результате США фактически обладают большим числом средств, предназначенных для использования ядерного оружия, чем предписано договором», — цитирует его РИА Новости.
По словам Белоусова, это преобладание может привести к наращиванию потенциала американских стратегических ядерных сил примерно на 1,2 тыс. боезарядов.
Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий заявил, что Россия и США намерены обсуждать ситуацию с инспекциями в рамках СНВ-III.
До этого президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, истекающий в 2026 году.