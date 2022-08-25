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Белоусов: ядерные возможности США выходят за рамки договора СНВ-III

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У Соединённых Штатов имеются средства для использования ядерного оружия, число которых выходит за рамки договора СНВ-III, заявил замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов.
Белоусов: ядерные возможности США выходят за рамки договора СНВ-III
  • РИА Новости

Белоусов подчеркнул, что Россия не может подтвердить заявление американской стороны, что часть оборудования на их стратегических подводных ракетоносцах была переоборудована и больше не используется для применения ядерных вооружений.

«В результате США фактически обладают большим числом средств, предназначенных для использования ядерного оружия, чем предписано договором», — цитирует его РИА Новости.

По словам Белоусова, это преобладание может привести к наращиванию потенциала американских стратегических ядерных сил примерно на 1,2 тыс. боезарядов.

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий заявил, что Россия и США намерены обсуждать ситуацию с инспекциями в рамках СНВ-III.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, истекающий в 2026 году.

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