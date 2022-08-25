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В Госдепе США заявили о работе с партнёрами над организацией визита МАГАТЭ на ЗАЭС

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Соединённые Штаты в данный момент активно работают с партнёрами над организацией визита экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявила заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс.
В Госдепе США заявили о работе с партнёрами над организацией визита МАГАТЭ на ЗАЭС
  • РИА Новости

Она отметила, что США активно выступают за посещение станции специалистами МАГАТЭ.

«Мы считаем крайне важным, чтобы МАГАТЭ посетило эту электростанцию», — цитирует Дженкинс РИА Новости.

19 августа Россия распространила в Совбезе ООН письмо о провокациях Киева на объекте.

Президент России Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о рисках возникновения катастрофы из-за обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинской армии.

По данным источников агентства Bloomberg, эксперты по безопасности миссии МАГАТЭ оценят обстрелы территории Запорожской АЭС в ходе визита на объект.

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