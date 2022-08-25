В Госдепе США заявили о работе с партнёрами над организацией визита МАГАТЭ на ЗАЭС

Соединённые Штаты в данный момент активно работают с партнёрами над организацией визита экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявила заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс.

Она отметила, что США активно выступают за посещение станции специалистами МАГАТЭ.

«Мы считаем крайне важным, чтобы МАГАТЭ посетило эту электростанцию», — цитирует Дженкинс РИА Новости.

19 августа Россия распространила в Совбезе ООН письмо о провокациях Киева на объекте.

Президент России Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о рисках возникновения катастрофы из-за обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинской армии.

По данным источников агентства Bloomberg, эксперты по безопасности миссии МАГАТЭ оценят обстрелы территории Запорожской АЭС в ходе визита на объект.