В Госдепе США заявили о работе с партнёрами над организацией визита МАГАТЭ на ЗАЭС
- РИА Новости
Она отметила, что США активно выступают за посещение станции специалистами МАГАТЭ.
«Мы считаем крайне важным, чтобы МАГАТЭ посетило эту электростанцию», — цитирует Дженкинс РИА Новости.
19 августа Россия распространила в Совбезе ООН письмо о провокациях Киева на объекте.
Президент России Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о рисках возникновения катастрофы из-за обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинской армии.
По данным источников агентства Bloomberg, эксперты по безопасности миссии МАГАТЭ оценят обстрелы территории Запорожской АЭС в ходе визита на объект.