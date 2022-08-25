Экс-глава МИД Австрии Кнайсль опубликовала ироничный пост о «визите дипломатов ЕС» к Путину
Картинка повторяет произведение «Ходоки у В.И. Ленина», при этом на изображении, которое показала Кнайсль, вместо Ленина в кресле сидит российский президент, разговаривающий с «дипломатами-ходоками».
Подпись на русском языке гласит: «Февраль 2023 год. Путин принимает в Сочи делегацию ЕС».
«И однажды придёт время для дипломатии, настоящих разговоров», — написала Кнайсль.
В конце июля Карин Кнайсль в интервью изданию Asia Times заявила, что Европу ждёт закат из-за своего невежества.
На RTД вышел документальный фильм, посвящённый бывшей главе МИД Австрии. В эксклюзивном материале RT DE Кнайсль рассказала, что одной из причин нападок в её адрес, наряду с борьбой с коррупцией, было стремление к сотрудничеству с Россией.