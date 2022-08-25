военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль опубликовала ироничный пост о «визите дипломатов ЕС» к Путину

Короткая ссылка
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль опубликовала в своём Twitter картинку по мотивам работы Владимира Серова, на которой президент России Владимир Путин принимает делегацию из Евросоюза в Сочи в 2023 году.
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль опубликовала ироничный пост о «визите дипломатов ЕС» к Путину

    Картинка повторяет произведение «Ходоки у В.И. Ленина», при этом на изображении, которое показала Кнайсль, вместо Ленина в кресле сидит российский президент, разговаривающий с «дипломатами-ходоками».

    Подпись на русском языке гласит: «Февраль 2023 год. Путин принимает в Сочи делегацию ЕС».

    «И однажды придёт время для дипломатии, настоящих разговоров», — написала Кнайсль.

    В конце июля Карин Кнайсль в интервью изданию Asia Times заявила, что Европу ждёт закат из-за своего невежества.

    На RTД вышел документальный фильм, посвящённый бывшей главе МИД Австрии. В эксклюзивном материале RT DE Кнайсль рассказала, что одной из причин нападок в её адрес, наряду с борьбой с коррупцией, было стремление к сотрудничеству с Россией.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Добавьте RT в список ваших источников
    Новости smi2.ru
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить