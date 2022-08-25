Экс-глава МИД Австрии Кнайсль опубликовала ироничный пост о «визите дипломатов ЕС» к Путину

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль опубликовала в своём Twitter картинку по мотивам работы Владимира Серова, на которой президент России Владимир Путин принимает делегацию из Евросоюза в Сочи в 2023 году.

Картинка повторяет произведение «Ходоки у В.И. Ленина», при этом на изображении, которое показала Кнайсль, вместо Ленина в кресле сидит российский президент, разговаривающий с «дипломатами-ходоками».

Подпись на русском языке гласит: «Февраль 2023 год. Путин принимает в Сочи делегацию ЕС».

«И однажды придёт время для дипломатии, настоящих разговоров», — написала Кнайсль.

В конце июля Карин Кнайсль в интервью изданию Asia Times заявила, что Европу ждёт закат из-за своего невежества.

На RTД вышел документальный фильм, посвящённый бывшей главе МИД Австрии. В эксклюзивном материале RT DE Кнайсль рассказала, что одной из причин нападок в её адрес, наряду с борьбой с коррупцией, было стремление к сотрудничеству с Россией.