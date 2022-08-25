Глава форума БРИКС Ананд сообщила о путях преодоления антироссийских санкций
- РИА Новости
Она напомнила о реализации механизма взаиморасчётов в рублях, юанях и рупиях, который исключает необходимость использовать доллар.
«То есть государства БРИКС открываются для России и становятся возможностью для вашей страны преодолеть последствия санкций», — цитирует Ананд РИА Новости.
По словам дипломата, объём импортно-экспортных операций между Россией и Индией вырос в пять раз за последние 40 лет, в частности в сфере фармацевтики, энергетики и сельского хозяйства.
«Когда началась специальная военная операция на Украине, естественно, на Индию оказывалось давление с целью прекращения импорта российской нефти. Но Министерство иностранных дел вынуждено было отвергнуть это давление», — подчеркнула она.
При этом, отметила Ананд, Нью-Дели считает себя нейтральной стороной.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия обладают достаточными ресурсами для преодоления санкций.
Как сообщил глава Минэкономики республики Александр Червяков в эфире телеканала «Беларусь 1», Минск и Москва на фоне западных санкций вырабатывают совместные проекты импортозамещающих производств, они должны быть представлены уже в апреле.