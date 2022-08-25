В Белом доме сообщили, что Байден пока не планирует посещать Украину

Американский президент Джо Байден в данный момент не планирует совершать официальный визит в Киев для переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Мне нечего сообщить сегодня о какой-либо поездке», — цитирует его ТАСС.

Между тем, Байден планирует позвонить Зеленскому 25 августа и рассказать ему о ходе оказания военной помощи Киеву.

24 августа Джо Байден объявил о выделении пакета военной помощи Украине в размере $2,9 млрд.