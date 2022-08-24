Макрон заявил об окончании «периода изобилия»

Французский президент Эммануэль Макрон на открытии первого после летних каникул заседания Совета министров Франции заявил о конце «периода изобилия» в стране.

Отмечается, что его заявление транслировал телеканал BFMTV.

«Мы переживаем большие потрясения... По сути, то, что мы переживаем, можно считать окончанием периода изобилия... Нам придётся столкнуться с экономическими последствиями», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что речь идёт о продуктах и технологиях, которые «казались нам всегда доступными».

Макрон отметил, что народ Франции вновь столкнётся с дефицитом той или иной продукции, а также материалов. По его словам, это связано с ситуацией на Украине, климатическим кризисом, а также пожарами и засухой в стране и мире.

Ранее бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Европу ждёт закат из-за своего невежества.