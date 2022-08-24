Полиция на Кипре освободила до суда напавшую с ножом на российских активистов украинку

Полиция на Кипре освободила до суда, который состоится 19 сентября, напавшую с ножом на российских активистов украинку.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на полицию Ларнаки.

«Да, происшествие было зарегистрировано, женщину освободили до суда», — заявили в полиции.

Как заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в своём Telegram-канале, заседание суда назначено на 19 сентября.

«До этой даты украинская террористка на свободе, может делать всё что угодно: планировать новые нападения, скрыться от правосудия и так далее», — сказал Примаков.

Ранее стало известно, что уроженка Украины напала с ножом на группу российских активистов в Ларнаке на Кипре во время мероприятия, посвящённого Дню государственного флага России.

После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на активистов с российскими флагами в Республике Кипр.