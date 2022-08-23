Россотрудничество попросило СК возбудить дело из-за нападения украинки на активистов на Кипре

Уроженка Украины напала с ножом на группу российских активистов в Ларнаке на Кипре на мероприятии, посвящённом Дню государственного флага России. Россотрудничество попросило СК возбудить дело о терроризме.

Инцидент произошёл днём 22 августа. Активисты проводили мероприятие, посвящённое российскому триколору, когда к ним вышла нетрезвая женщина, вооружённая ножом. Она начала выкрикивать оскорбления в адрес активистов и угрожать им ножом.

Как сообщил местный портал Reporter, прибывшие на место полицейские задержали женщину, надев на неё наручники. Правоохранительные органы установили, что она является гражданкой Украины. В сообщении говорится, что полиция продолжает расследование.

В свою очередь, глава Россотрудничества Евгений Примаков в своём Telegram-канале призвал Следственный комитет возбудить уголовное дело по статье о терроризме.

«Считаю, что это попытка теракта, по прямой аналогии с подобными нападениями в Израиле с использованием холодного оружия. Россотрудничество обращается в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по статье о терроризме», — заявил он.

Также он предположил, что «правоохранительные органы Кипра могут попытаться спустить дело на тормозах».