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Россотрудничество попросило СК возбудить дело из-за нападения украинки на активистов на Кипре

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Уроженка Украины напала с ножом на группу российских активистов в Ларнаке на Кипре на мероприятии, посвящённом Дню государственного флага России. Россотрудничество попросило СК возбудить дело о терроризме.
Россотрудничество попросило СК возбудить дело из-за нападения украинки на активистов на Кипре
  • Gettyimages.ru

Инцидент произошёл днём 22 августа. Активисты проводили мероприятие, посвящённое российскому триколору, когда к ним вышла нетрезвая женщина, вооружённая ножом. Она начала выкрикивать оскорбления в адрес активистов и угрожать им ножом. 

Как сообщил местный портал Reporter, прибывшие на место полицейские задержали женщину, надев на неё наручники. Правоохранительные органы установили, что она является гражданкой Украины. В сообщении говорится, что полиция продолжает расследование.

В свою очередь, глава Россотрудничества Евгений Примаков в своём Telegram-канале призвал Следственный комитет возбудить уголовное дело по статье о терроризме.

«Считаю, что это попытка теракта, по прямой аналогии с подобными нападениями в Израиле с использованием холодного оружия. Россотрудничество обращается в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по статье о терроризме», — заявил он.

Также он предположил, что «правоохранительные органы Кипра могут попытаться спустить дело на тормозах».

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