Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на людей с российскими флагами на Кипре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на активистов с российскими флагами в Республике Кипр.

«Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил ГСУ возбудить уголовное дело по факту нападения на активистов с российскими флагами в Республике Кипр», — говорится в сообщении СК в Telegram.

СК во взаимодействии с МИД России примет меры по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что уроженка Украины напала с ножом на группу российских активистов в Ларнаке на Кипре на мероприятии, посвящённом Дню государственного флага России.