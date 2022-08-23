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Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на людей с российскими флагами на Кипре

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на активистов с российскими флагами в Республике Кипр.
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на людей с российскими флагами на Кипре
  • РИА Новости

«Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил ГСУ возбудить уголовное дело по факту нападения на активистов с российскими флагами в Республике Кипр», — говорится в сообщении СК в Telegram.

СК во взаимодействии с МИД России примет меры по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что уроженка Украины напала с ножом на группу российских активистов в Ларнаке на Кипре на мероприятии, посвящённом Дню государственного флага России.

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