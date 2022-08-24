Представитель президента Турции Калын рассказал о позиции Анкары по Крыму

Представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал в интервью CNN, что в Анкаре считают, что основой для заключения любого соглашения с Киевом должна быть передача Крыма Украине.

По его словам, позиция Анкары по данному вопросу не менялась с 2014 года.

«Крым является частью Украины, это должно быть основой для заключения любого соглашения», — цитирует его РИА Новости.

В феврале пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что разногласия между Россией и Турцией по Крыму не мешают выстраиванию двусторонних отношений.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.