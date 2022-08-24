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Посол России заявил, что слова США по ситуации с ДСНВ расходятся с действительностью

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Заявления американских властей по ситуации с Договором о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) расходятся с действительностью. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что санкции не мешают специалистам из России проводить инспекции на американских объектах в рамках ДСНВ.

«Этот процесс (проведения проверок в рамках договора. — RT) был серьёзно осложнён введёнными Вашингтоном антироссийскими санкциями», — приводит РИА Новости его слова.

Антонов отметил, что отсутствие полноценного авиасообщения, проблемы с получением виз создают проблемы для участников инспекционных групп.

«Заявления Госдепартамента об обратном не соответствуют действительности», — сообщил посол.

9 августа замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий заявил, что Россия и США намерены обсуждать ситуацию с инспекциями в рамках СНВ-III.

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