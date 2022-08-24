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Канада и Германия намерены к 2025 году создать альянс по экспорту водородного топлива

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Правительства Германии и Канады подписали декларацию о намерениях создать альянс по экспорту в ФРГ водородного топлива к 2025 году.

Канадский премьер Джастин Трюдо отметил, что Оттава является надёжным поставщиком чистой энергии.

«Правительства Канады и Федеративной Республики Германия подписали совместную декларацию о намерениях по созданию канадского-немецкого водородного альянса», — приводит РИА Новости слова ведущего церемонии подписания документа.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер призвал граждан Евросоюза сократить объёмы энергопотребления для того, чтобы стабилизировать цены на газ.

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