Канада и Германия намерены к 2025 году создать альянс по экспорту водородного топлива
Канадский премьер Джастин Трюдо отметил, что Оттава является надёжным поставщиком чистой энергии.
«Правительства Канады и Федеративной Республики Германия подписали совместную декларацию о намерениях по созданию канадского-немецкого водородного альянса», — приводит РИА Новости слова ведущего церемонии подписания документа.
Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер призвал граждан Евросоюза сократить объёмы энергопотребления для того, чтобы стабилизировать цены на газ.