Канада и Германия намерены к 2025 году создать альянс по экспорту водородного топлива

Правительства Германии и Канады подписали декларацию о намерениях создать альянс по экспорту в ФРГ водородного топлива к 2025 году.

Канадский премьер Джастин Трюдо отметил, что Оттава является надёжным поставщиком чистой энергии. «Правительства Канады и Федеративной Республики Германия подписали совместную декларацию о намерениях по созданию канадского-немецкого водородного альянса», — приводит РИА Новости слова ведущего церемонии подписания документа. Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер призвал граждан Евросоюза сократить объёмы энергопотребления для того, чтобы стабилизировать цены на газ.