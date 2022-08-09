Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Мюллер призвал граждан ЕС экономить газ

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер призвал граждан Евросоюза сократить объёмы энергопотребления для того, чтобы стабилизировать цены на газ.

В интервью немецкому телеканалу ZDF Мюллер поприветствовал план Евросоюза по добровольному снижению спроса на газ на 15%.

«Если все страны Европы будут экономить на газе, это может стабилизировать цену, может быть, даже снизить её, и обеспечить достаточное количество газа на осень и зиму», — заявил Мюллер.

Он отметил, что гражданам необходимо экономить не менее 20% от общего объёма энергопотребления, чтобы избежать дефицита газа.

На данный момент потребление газа в Германии снизилось на 14% в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов высказался в беседе с ФБА «Экономика сегодня» о газовой политике ЕС.