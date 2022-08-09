Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Мюллер призвал граждан ЕС экономить газ
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В интервью немецкому телеканалу ZDF Мюллер поприветствовал план Евросоюза по добровольному снижению спроса на газ на 15%.
«Если все страны Европы будут экономить на газе, это может стабилизировать цену, может быть, даже снизить её, и обеспечить достаточное количество газа на осень и зиму», — заявил Мюллер.
Он отметил, что гражданам необходимо экономить не менее 20% от общего объёма энергопотребления, чтобы избежать дефицита газа.
На данный момент потребление газа в Германии снизилось на 14% в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов высказался в беседе с ФБА «Экономика сегодня» о газовой политике ЕС.