Кирби заявил, что в США следят за ситуацией вокруг убийства Дугиной

В Белом доме, комментируя убийство журналистки Дарьи Дугиной, заявили, что «такого рода насилие неуместно против кого бы то ни было».

Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, выступая в эфире CNN.

По его словам, Вашингтоне следит за ситуацией, но не располагает дополнительной информацией о мотивах случившегося.

«У нас нет дополнительной информации об этом акте насилия», — цитирует Кирби РИА Новости.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза заявил, что украинские националисты открыто бравируют убийством российской журналистки Дарьи Дугиной.

Руководство ООН должно осудить убийство девушки киевским режимом, подчеркнул он.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.