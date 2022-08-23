Политолог Почта осудил призыв Макрона избегать «духа компромисса» в отношениях с Россией

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал призыв президента Франции Эммануэля Макрона «не проявлять слабости» и избегать «духа компромисса» в отношениях с Россией.

«Макрон пытался вести какие-то переговоры и с Россией, и с Украиной, но в целом это такая позиция Запада — додавить Россию, которая пытается быть самостоятельной, проводить независимую внешнюю политику», — сообщил специалист.

Политолог отметил, что президент Франции в своих заявлениях прежде всего выражает солидарность с США, Великобританией и Германией.

«Ситуация только обостряется... Это беспрерывные поставки вооружений, финансирование украинской армии, преследования русских, отмена русской культуры... А западная элита делает вид, что не понимает», — рассказал Почта.

По его мнению, западные чиновники слишком «увлеклись» угрозами в адрес России.

«Это не та Европа, которую мы знали, с которой сотрудничали», — подчеркнул эксперт.

Ранее Макрон, выступая перед украинским руководством на саммите «Крымской платформы», призвал «не проявлять слабости» и избегать «духа компромисса» в отношениях с Россией.