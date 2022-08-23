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Макрон призвал избегать «духа компромисса» в отношениях с Россией

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Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед украинским руководством, призвал «не проявлять слабости» и избегать «духа компромисса» в отношении России.
Макрон призвал избегать «духа компромисса» в отношениях с Россией
  • Gettyimages.ru

Как заявил французский президент во время выступления на саммите «Крымской платформы», «Россия сделала свой выбор».

«Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идёт о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара», — цитирует Макрона РИА Новости.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Как заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, «судьба и будущее Крыма навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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