Макрон призвал избегать «духа компромисса» в отношениях с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед украинским руководством, призвал «не проявлять слабости» и избегать «духа компромисса» в отношении России.

Как заявил французский президент во время выступления на саммите «Крымской платформы», «Россия сделала свой выбор».

«Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идёт о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара», — цитирует Макрона РИА Новости.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Как заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, «судьба и будущее Крыма навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.