Макрон призвал избегать «духа компромисса» в отношениях с Россией
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Как заявил французский президент во время выступления на саммите «Крымской платформы», «Россия сделала свой выбор».
«Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идёт о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара», — цитирует Макрона РИА Новости.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Как заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, «судьба и будущее Крыма навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.