В отеле в Вене сообщили, что видели похожую на украинку Вовк женщину

Сотрудники отеля Ibis Wien Hauptbahnhof в Вене подтвердили, что женщина, похожая на Наталью Вовк, подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной, останавливалась в гостинице на ночь, однако постояльца под таким именем в системе не нашли.

Об этом сотрудники отеля сообщили РИА Новости.

«Нет, женщина по имени Наталия Вовк не останавливалась. Шабан? Нет, тоже нет. Но она наверняка была под другим именем», — сказала агентству сотрудница ресепшн.

Ещё несколько работников отеля, осмотрев фотографию Вовк, подтвердили, что видели похожую женщину, «но она была без ребёнка».

Другая работница отеля выразила уверенность, что такая же машина, как у Вовк — Mini Cooper, — была припаркована на стоянке у отеля.

Вечером 20 августа автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

В ФСБ России рассказали, что после подрыва машины Дугиной Вовк с дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.

Отец Вовк рассказал о её звонке из Прибалтики за несколько дней до подрыва автомобиля Дугиной.