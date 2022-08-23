Сенатор Цеков не исключил востребованности «Северного потока — 2» в Европе в будущем

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал призыв президента Польши Анджея Дуды «полностью демонтировать» трубопровод «Северный поток — 2» из-за российской спецоперации на Украине.

«Пусть он (Анджей Дуда. — RT) демонтирует, разрушает то, что принадлежит Польше. Нечего распоряжаться чужим имуществом и решать его судьбу», — подчеркнул Цеков.

По мнению сенатора, «Северный поток — 2» будет востребован.

«Причём востребован самими немцами, а может быть, и европейцами в целом», — заключил он.

Ранее президент Польши призвал «полностью демонтировать» трубопровод «Северный поток — 2» из-за российской спецоперации на Украине.

20 августа замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что находящуюся на территории России инфраструктуру трубопровода «Северный поток — 2» задействуют для газификации регионов северо-запада страны.

По его словам, если Берлин гипотетически примет решение о вводе в эксплуатацию этого газопровода, то в работу на данном этапе может быть включена только одна его нитка.